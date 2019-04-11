Перенос Brexit на Хеллоуин: случайность или закономерность
Москва, 11 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Перенос Brexit на Хеллоуин: случайность или закономерность
Внеочередной саммит ЕС 10 апреля разрешил Великобритании перенести дату начала Brexit на более поздний срок, который истечет 31 октября (в день Хеллоуина, как иронически заметили британские и европейские СМИ), заявила корреспонденту заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
В затянувшемся сериале под названием Brexit, казалось бы, 10 апреля была поставлена точка, но на самом деле эта точка поставлена только в его первом эпизоде, и продолжения можно ждать уже скоро.
«12 апреля, в российский День космонавтики, Великобритания не вылетит из ЕС с космической скоростью, а длительная и нудная процедура согласования условий ее выхода будет продолжаться. При этом Великобритании предоставлено право выхода из ЕС раньше этой даты, в случае если строптивый британский парламент все-таки согласится ратифицировать соглашение о «сделке» с Евросоюзом, которое он уже трижды отвергал», — отметила эксперт.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритании следует покинуть ЕС как можно скорее, недвусмысленно намекнув на то, что парламенту следовало бы принять условия Евросоюза. В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил сомнения, что Соединенное Королевство все-таки 31 октября выйдет из ЕС, и Брексит не придется переносить снова.
«Перенос начала Brexit именно на 31 октября выбран не случайно. С 1 ноября начинает работу Еврокомиссия в новом составе, поэтому для Брюсселя было бы нелогично оставлять Великобританию в ЕС на более поздний срок, так как ее участие в составе новой Еврокомиссии накануне выхода было бы бессмысленным.
Однако Великобритании все-таки разрешили участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся в мае, несмотря на жесткие возражения президента Франции Эммануэля Макрона, требовавшего перенести Brexit не позднее, чем на начало мая, чтобы Великобритания не участвовала и в этих выборах (как сообщили некоторые британские СМИ)», — пояснила Мильчакова.
Теперь во внутренней политике Великобритании возможны абсолютно любые варианты, среди которых: ускоренная ратификация парламентом «сделки» с ЕС и выход уже в мае до выборов в Европарламент (но для этого нужно фактически принять условия ЕС), повторный референдум по Brexit, если парламент опять не одобрит условия сделки, и, наконец, отставка Терезы Мэй и ее кабинета, если взаимоотношения правительства Британии с парламентом зайдут в безвыходный тупик.
«Все это будет создавать волатильность курса британского фунта и евро. Евро на фоне вчерашнего решения саммита укрепился к доллару, однако, подешевел по отношению к британскому фунту. По отношению к рублю евро подешевел почти на процент. Для жителей России сейчас более выгодны рублевые сбережения, так как в иностранных валютах есть связанные с Brexit риски, особенно в евро», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, новая отсрочка Brexit согласована Великобританией с лидерами стран Европейского союза. Выход из ЕС перенесён с 12 апреля на 31 октября 2019 года.
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