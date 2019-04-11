Москва, 11 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Перенос Brexit на Хеллоуин: случайность или закономерность

(сс) William Warby Тыквы

Внеочередной саммит ЕС 10 апреля разрешил Великобритании перенести дату начала Brexit на более поздний срок, который истечет 31 октября (в день Хеллоуина, как иронически заметили британские и европейские СМИ), заявила корреспонденту заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

В затянувшемся сериале под названием Brexit, казалось бы, 10 апреля была поставлена точка, но на самом деле эта точка поставлена только в его первом эпизоде, и продолжения можно ждать уже скоро.

«12 апреля, в российский День космонавтики, Великобритания не вылетит из ЕС с космической скоростью, а длительная и нудная процедура согласования условий ее выхода будет продолжаться. При этом Великобритании предоставлено право выхода из ЕС раньше этой даты, в случае если строптивый британский парламент все-таки согласится ратифицировать соглашение о «сделке» с Евросоюзом, которое он уже трижды отвергал», — отметила эксперт.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритании следует покинуть ЕС как можно скорее, недвусмысленно намекнув на то, что парламенту следовало бы принять условия Евросоюза. В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил сомнения, что Соединенное Королевство все-таки 31 октября выйдет из ЕС, и Брексит не придется переносить снова.

«Перенос начала Brexit именно на 31 октября выбран не случайно. С 1 ноября начинает работу Еврокомиссия в новом составе, поэтому для Брюсселя было бы нелогично оставлять Великобританию в ЕС на более поздний срок, так как ее участие в составе новой Еврокомиссии накануне выхода было бы бессмысленным.

Однако Великобритании все-таки разрешили участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся в мае, несмотря на жесткие возражения президента Франции Эммануэля Макрона, требовавшего перенести Brexit не позднее, чем на начало мая, чтобы Великобритания не участвовала и в этих выборах (как сообщили некоторые британские СМИ)», — пояснила Мильчакова.

Теперь во внутренней политике Великобритании возможны абсолютно любые варианты, среди которых: ускоренная ратификация парламентом «сделки» с ЕС и выход уже в мае до выборов в Европарламент (но для этого нужно фактически принять условия ЕС), повторный референдум по Brexit, если парламент опять не одобрит условия сделки, и, наконец, отставка Терезы Мэй и ее кабинета, если взаимоотношения правительства Британии с парламентом зайдут в безвыходный тупик.

«Все это будет создавать волатильность курса британского фунта и евро. Евро на фоне вчерашнего решения саммита укрепился к доллару, однако, подешевел по отношению к британскому фунту. По отношению к рублю евро подешевел почти на процент. Для жителей России сейчас более выгодны рублевые сбережения, так как в иностранных валютах есть связанные с Brexit риски, особенно в евро», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая отсрочка Brexit согласована Великобританией с лидерами стран Европейского союза. Выход из ЕС перенесён с 12 апреля на 31 октября 2019 года.

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