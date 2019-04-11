Душанбе, 11 апреля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Бывший руководитель государственной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов задержан в Душанбе. Об этом сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

Avia2.ru Таджик Аир

Как сообщается, Рахимов подозревается в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества. В частности, по словам источника издания, в компании были обнаружены приписки на сумму 200 тыс. долларов.

Экс-глава госавиаперевозчика находится в одном из следственных изоляторов таджикистанской столицы. Его делом занимается управление по особо важным делам Генпрокуратуры Таджикистана.

Напомним, что с начала 2019 года «Таджик Эйр» в результате затяжного финансового кризиса приостановила полеты по всем направлениям, в бессрочный отпуск без содержания были отправлены порядка 90% сотрудников компании.

21 января президент страны Эмомали Рахмон на расширенном заседании правительства жестко раскритиковал деятельность руководства авиаперевозчика и выгнал его из зала. Уже на следующий день вышел указ главы государства о снятии Рахимова с должности. На его место назначен Дилшод Исматуллозода.

Отметим, что ситуация с тех пор так и не изменилась — полеты все еще не возобновлены.