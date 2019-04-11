Москва, 11 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В эти минуты проходит эвакуация из здания Пресненского районного суда Москвы, передаёт 11 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Елена Черенкова ИА REGNUM Эвакуация из здания Пресненского районного суда Москвы

Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Причиной эвакуации может являться информация о взрывном устройстве.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события, за несколько минут до эвакуации пресс-секретарь принёс судье какие-то документы. Заседание было прервано, а спустя некоторое время по громкой связи объявили эвакуацию.

«Нас вывели через чёрный ход», — сообщает журналист.