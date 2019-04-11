Лондон, 11 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Решение властей Эквадора отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, вследствие которого он был арестован, позорно, теперь Ассанж находится в распоряжении своих врагов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 11 апреля, политолог Алексей Мухин, комментируя арест основателя WikiLeaks в Лондоне.

New Media Days Джулиан Ассандж

Как сообщалось ранее, Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне утром в четверг. Работники посольства Эквадора после решения властей своей страны отказать основателю WikiLeaks в предоставлении дипломатического убежища сами пригласили в здание сотрудников британской полиции. Ассанж находился на территории посольства Эквадора с 2012 года.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что получил от Великобритании гарантии, что Ассанж не будет выдан в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британские министры выразили благодарность руководству Эквадора. В свою очередь коллеги Ассанжа по WikiLeaks назвали это решение нарушением международного права.

«Рука кровавого британского режима дотянулась до борца за свободу. Для властей Эквадора это, конечно, позор. Но правда будет за нами.

Заявление президента Эквадора о том, что он получил гарантии невыдачи Ассанжа в страну, где ему может грозит смертная казнь — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Британцы додавили Эквадор, и там, взвесив все за и против, приняли это людоедское решение.

Теперь Ассанж — в распоряжении своих лютых врагов», — отметил Алексей Мухин.