Правительство РФ обнулит НДС для внутренних авиаперелётов
Москва, 11 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Для всех авиаперелётов внутри РФ, пунктом назначения и прибытия в которых не является Москва, будет действовать нулевая ставка налога на добавленную стоимость, заявил 11 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
«Мы обнуляем для таких рейсов ставку НДС. Сейчас такая льгота действует только для тех маршрутов, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью, Дальневосточным федеральным округом, и рассчитана на период до 2025 года. Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла», — сказал глава правительства.
В качестве одной из задач для данных мер Медведев назвал необходимость разгрузки столичного авиаузла.
Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение между Астраханью и Казанью возобновлено 3 апреля после почти пятилетнего перерыва.