Москва, 11 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Для всех авиаперелётов внутри РФ, пунктом назначения и прибытия в которых не является Москва, будет действовать нулевая ставка налога на добавленную стоимость, заявил 11 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистрация на рейс

«Мы обнуляем для таких рейсов ставку НДС. Сейчас такая льгота действует только для тех маршрутов, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью, Дальневосточным федеральным округом, и рассчитана на период до 2025 года. Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла», — сказал глава правительства.

В качестве одной из задач для данных мер Медведев назвал необходимость разгрузки столичного авиаузла.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение между Астраханью и Казанью возобновлено 3 апреля после почти пятилетнего перерыва.