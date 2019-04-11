Берлин, 11 апреля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz вывела на испытания в Германии кроссовер GLE Coupe, 11 апреля сообщает портал Motor1.

Motor1 Mercedes-Benz GLE Coupe

Судя по шпионскому видео, которое удалось снять во время тестов, у машины будет серьезно переработана задняя часть кузова. У модели также может появиться новый капот, который придаст ее облику спортивный вид.

Предыдущие шпионские фото позволяют говорить о том, что у авто будет необычный мини-багажник, а фонари получат дизайн с круглыми элементами. Патрубки выхлопной системы у кроссовера трапециевидные. Они будут встроены в задний бампер.

Интерьер и силовые агрегаты GLE Coupe позаимствовал у базового GLE.

Премьера нового немецкого авто состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.

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