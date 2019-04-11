Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В ходе проведения IX Международного военно-морского салона (IMDS-2019) участники и посетители смогут увидеть 15 новых кораблей и катеров ВМФ России, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов». Об этом сообщили 11 апреля в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Военно-морской салон в 2017 году

Салон пройдет 10−14 июля 2019 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове Петербурга. На нем будут представлены образцы вооружения, военной и специальной техники российских и зарубежных компаний. По предварительным данным, в салоне будут участвовать около 50 иностранных делегаций, запланировано проведение более 20 мероприятий, в том числе четырех научных конференций.

Как стало известно 11 апреля, Смольный усилит взаимодействие комитетов городской власти при подготовке инфраструктуры «Ленэкспо» и Морского вокзала к проведению салона, а совместно с силовыми ведомствами будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности во время проведения «MDS-2019.

По данным организаторов IX Международного военно-морского салона, у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории будут представлены более 30 ко­раблей, катеров и судов из состава ВМФ России, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников салона.

Помимо уже названных выше, среди них будут большой десантный корабль «Петр Моргунов», малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия», десантный катер «Мичман Лермонтов», транспортно-десантные, патрульные, пограничные, гидрографические, рейдовые катера, катера на воздушной подушке, а также безэкипажный катер типа «Сканда» и другие образцы военно-морской техники.

Экспозиционно-выставочный раздел разместится в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» обшей площадью свыше 17 тыс. кв. метров, на открытых площадях и акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала.

Организатор МВМС-2019 — Министерство промышленности и торговли при участии Министерства обороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО «Рособоронэкспорт». Устроитель — ООО «Морской Салон».