Воронеж, 11 апреля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Ленинский суд Воронежа принял решение об аресте подозреваемого в покушении на убийство курсанта института МЧС. Решение принято 11 апреля по ходатайству следствия, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Арест

В Следственном комитете также заявили, что планируют предъявить фигуранту дела обвинение в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 1 апреля подозреваемый, управляя автомобилем Mercedes, намеренно совершил наезд на курсанта воронежского института МЧС. Молодой человек получил травмы. Видео, на котором видно, как внедорожник сбивает курсанта, появилось в сети 9 апреля. В тот же день следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство. Сам подозреваемый был задержан 10 апреля.

По данным СМИ, 45-летний подозреваемый — сын известного в Воронеже медика, бывшего главврача одной из городских поликлиник, профессора ВГМА. Также известно, что подозреваемый неоднократно нарушал ПДД, в сети появились видео, снятые несколько лет назад, на которых видно, как он подрезает автомобили. Мать подозреваемого уже отличилась заявлением в прессе о том, что «мальчик» не виноват, а сбил курсанта не специально, а из-за «плохого зрения». Также сообщалось попытках «отмазать» подозреваемого в наезде на курсанта.

Накануне в СК сообщили, что расследование дела находится под личным контролем руководителя регионального СУ. За расследованием также следят и в Госдуме.

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