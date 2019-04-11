Москва, 11 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, котировки нефти могут начать постепенное снижение от достигнутых на протяжении текущего года в целом, и апреля в частности, максимумов. Для черного золота марки Brent разворот ожидается в диапазоне $72 за баррель, а WTI $64−65. Коррекционными целями на ближайший день могут стать $1−1,5, а если смотреть в перспективе до конца апреля, то при достаточной покупательской активности по доллару США в мире, можно ждать снижение цены на $4−6, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Отметим, что одним из факторов стремительного роста цен в последнее время стало внезапное обострение незатухающего конфликта в Ливии. Нападение Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром на Триполи спровоцировало желание спекулянтов заложить в стоимость возможные перебои с поставками. Сейчас же этот фактор может отойти на второй план», — отметил эксперт.

Также, причинами для слабости покупателей по нефти 11 апреля могут стать следующие данные: запасы нефти в США, которые опубликовали 10 апреля; потенциал роста американского доллара в мире; ожидания, что «безопасность поставок» ливийской нефти уже отыграна. Да, добыча может сократиться как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, но трейдеры уже привели откаты цены в текущем году к нужным техническим сопротивлениям.

«Так, запасы сырой нефти в США выросли до 17-месячного максимума на фоне того, что крупный нефтехимический пожар вблизи Хьюстона привел в конце марта к прекращению судоходства в канале, который ведет к крупнейшему нефтеналивному порту Мексиканского залива. Доллар США в свою очередь не демонстрирует нужной силы отката. События в Великобритании поддерживают спрос на защитную американскую валюту», — полагает Стариков.

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