Анталья, Турция, 11 апреля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В турецком городе Анталья сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые украли шубу с манекена в одном из магазинов женской одежды, после чего начали приставать к нему, сообщает 11 апреля Haberturk.

(сс) Ventus17 Манекен

По данным телеканала, в полицию поступило заявление от хозяина магазина, который сообщил, что не обнаружил с утра шубу на манекене. Прибывшие полицейские изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, что трое мужчин проникли ночью в магазин, сняли с манекена одежду, после чего стали целовать его.

Мужчины были найдены и задержаны, однако позже их отпустили под контроль полиции, в настоящее время расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве было совершено похищение из торгового центра. По данным правоохранительных органов столицы, злоумышленники украли из бутика шубу, стоимость которой сопоставима с ценой однокомнатной квартиры в Новой Москве.

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