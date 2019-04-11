Шарлотт, США, 11 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. «Орландо Мэджик» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:114.

(сс) Keith Allison Кемба Уокер в составе баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Шарлотт» Кемба Уокер, набравший 43 очка. В составе «Орландо» 35 очков набрал защитник Терренс Росс.

«Орландо» занял седьмое место в восточной конференции НБА и вышел в плей-офф. «Шарлотт» оказался на девятом месте и не попали в плей-офф.

«Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 114:122 (25:30, 33:32, 30:35, 36:25).