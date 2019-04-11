Москва, 11 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. При нападении на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стояли в обнимку. Об этом Соловчук 11 апреля рассказал на заседании в зале Пресненского суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

Свидетель сообщил, что перед нападением к нему в машину на заднее правое сиденье села незнакомая девушка. По его словам, она была в нетрезвом состоянии — исходил запах алкоголя. Затем её забрал молодой человек. Чуть позже возле машины разбился стеклянный предмет.

По его словам, в его сторону уже двигались Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Кокорин бросил бутылку», — отметил Соловчук.

Далее футболисты нанесли ему несколько ударов, рассказал мужчина.

«Мамаев взял меня рукой за лицо. Они стояли в обнимку», — сообщил он.

Кокорин в зале в суда сопровождал рассказ Соловчука смехом.