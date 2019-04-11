Киев, 11 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В четверг, 11 апреля, украинские наблюдатели обсуждают две появившиеся утром этого дня новости. Первая — о выпущенном штабом Петра Порошенко ролике, в котором грузовик сбивает его конкурента Владимира Зеленского. Вторая — о результатах первых соцопросов, проведенных между двумя турами выборов, согласно которым Зеленский лидирует с огромным отрывом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Ролик от команды Порошенко, по-видимому, должен был выглядеть пародией. Зеленский, мол, ведет свою пиар-кампанию, но потом его останавливает могучая сила, и от всего этого пиара не остается ничего, кроме белого порошка в характерной полоске. Намек на потребление запрещенных веществ прозрачен, а вот что символизирует фура, не так ясно.

Можно было бы допустить, что в штабе Порошенко решили таким образом изобразить своего собственного кандидата. Зеленский может болтать, но только до момента встречи со столь мощным политиком, как Порошенко. Как только они встречаются, фура просто сносит болтуна. Так можно было бы изобразить момент дебатов, которые все еще могут состояться.

Но, пожалуй, такие предположения были бы слишком лестны для штаба действующего президента. Ни он сам, ни его команда никогда ни у кого ничего не выигрывали. Победа 2014 года была следствием олигархически-дипломатического консенсуса, а не каких-то заслуг Порошенко или его тогдашней команды.

Выигрывать они умеют еще хуже, чем проигрывать. И все, что они могут сделать, — это представить, что Зеленский просто возьмет и исчезнет. Например, что его собьет фура. Политическая кампания уровня детского сада, но разве не тем же занималась майданная власть все пять лет, «воюя с Россией» и переименовывая улицы и города?

Судя по новостям последней недели, Порошенко не то чтобы не смог договориться с Игорем Коломойским об отступлении Зеленского, а просто решил этого не делать. Зеленский, совершивший ряд невынужденных ошибок в дни, окружавшие первый тур выборов, перестал их делать. Теперь эти ошибки его команде ни к чему.

Невероятную самоуверенность Порошенко не сбивают, похоже, даже данные первых проведенных в промежутке между двумя турами соцопросов. Они показывают, что Зеленский получает 50−60% голосов определившихся, Порошенко — 20−25%. О «беспристрастности» опросов на Украине хорошо известно, но в данном случае цифры выглядят вполне логично.

Вместо того чтобы договариваться если не с конкурентом, так хотя бы с гражданами страны, делать конкретные, пускай и популистские, шаги, Порошенко увольняет не справившихся с правильным подсчетом голосов губернаторов и не переводит деньги своим штабам в те области, где результаты его не устроили. Это называется — идти ва-банк от отчаяния.

Со стороны может казаться очевидным, что Порошенко совершает сейчас самоубийственные поступки: не имея уже почти никаких шансов на победу, он продолжает раздражать тех, кто очень скоро все ему припомнит. Но пять лет безнаказанности, вранья и воровства при руководстве страной после госпереворота, очевидно, не проходят бесследно.