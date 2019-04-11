Чебоксары, 11 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Чувашии у нового здания Дома правительства провалилась брусчатка. Причиной стала авария на водопроводе, сообщает АО «Водоканал».

Скриншот страницы Forum.na-svyazi.ru Провал у Дома правительства Чувашии

По данным предприятия, аварийное отключение по Президентскому бульвару произошло 10 апреля. Был отключён водовод. Причиной стало «повреждение водопровода D=400мм».

Ремонтные работы продолжаются. По информации администрации Чебоксар, данную территорию обслуживает АО «Зеленстрой».

Отметим, по данным «Водоканала», ранее плановые работы, связанные с отключением воды, проводились от улицы Дзержинского, № 31 до Президентского бульвара, 15. Они связаны с выводом из эксплуатации «линии D=100 мм».