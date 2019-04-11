Киев, 11 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. На Украине власти разрушают платежную дисциплину населения за оплату жилищно-коммунальных тарифов. Если раньше более 90% населения оплачивало коммунальные тарифы, то сегодня эта цифра снизилась до 70%. Об этом 11 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

«Тарифы по определению не отвечают уровню платежеспособности населения… Даже ООН говорит, что у нас 60% людей находятся за чертой бедности… На данный момент образуется крайне негативная тенденция. Чем дальше, тем большее количество людей будет отказываться платить за коммунальные услуги. Особенно за коммунальные услуги в отопительный сезон. Мы теряем платежную дисциплину при оплате за коммуналку. Восстановить её будет очень тяжело. Мы помним это по опыту 90-ых годов… Уровень оплаты был более 90%, а в летние месяцы более 100%, потому что люди покрывали задолженность, которая возникала зимой. Сейчас мы видим обратный процесс на фоне неразберихи то с тарифами на газ, то с нормами потребления, то с начислениями субсидий, то с отказом в субсидиях. Все это сказывается на уровне расчетов», — сказал Землянский.

Он сообщил, что часть льготников, которые получили деньги в рамках монетизации субсидий, предпочли направить средства не на оплату коммунальных тарифов, а на «латание дыр бюджета отдельно взятого домохозяйства».

«Изначально было понятно, что люди не будут рассчитываться в полном объеме, исходя из того, что уровень расчетов по февралю составил 69%. Ожидать, что эта цифра среди льготников, субсидиантов будет выше, не стоило бы. Люди, получив деньги на руки (в рамках монетизации субсидий), предпочли в этой предвыборной кутерьме использовать их с большей пользой для себя нежели рассчитываться за коммуналку. Более того, речь шла о том, что эксперимент продлится всего два месяца — оплата марта и апреля. Правительство понимало, что люди не будут рассчитываться деньгами… Люди получили деньги, но в условиях тотальной нищеты вам не хватает, извините, на то, чтобы поесть и накормить детей или купить новые штаны», — пояснил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года граждане Украины впервые получили на руки средства в рамках программы правительства по монетизации субсидий. Всего на эти цели правительство предусмотрело в госбюджете на 2019 года 5,5 млрд гривен (205 млн. долл.). 17 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в рамках программы монетизации субсидий украинцам выплатили 13 млн. долл. По его словам, одним из ключевых преимуществ монетизации стала возможность эффективно потреблять ресурсы и оставлять сэкономленные средства на коммунальных платежах для собственных нужд.

«Мы выплатили уже около 350 млн грн субсидий. Процесс пошел», — сказал Гройсман.

Напомним, 8 апреля глава парламентской группы «Партия Возрождения», украинский депутат Рады Виктор Бондарь заявил, что на Украине задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги выросла до $2,615 млрд. Дополнительно $1,681 млрд. — задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом».

10 апреля директор компании «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин заявил, что по итогам марта получатели монетизированной субсидии рассчитались с КП «Киевтеплоэнерго» за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на 73%. С оплатой воды ситуация в столице несколько хуже. По данным, опубликованным на сайте «Киевводоканала», только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались с этим предприятием за март.