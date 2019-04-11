Тверь, 11 апреля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Законодательную инициативу фракции «Единой России» в Законодательном собрании об установлении в Тверской области статуса «дети войны» поддержал губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам встречи губернатора с представителями тверских городских общественных организаций «Дети войны» Риммой Золотаревой, Руфиной Половецкой и Галиной Стволыгиной 11 апреля. В случае принятия соответствующего закона граждане, родившиеся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года, смогут рассчитывать на региональные меры социальной поддержки.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с «детьми войны»

«Вы — наше «золотое» поколение, ведь благодаря вам в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, были заложены основные промышленные мощности. На ваши плечи легли все тяготы по восстановлению и развитию страны в послевоенное время. Статус «дети войны» — это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили», — сказал Игорь Руденя.

«Время было сложное, за корочкой хлеба мы стояли в больших очередях, и мы приучены с детства к труду. Сегодня продолжаем трудиться, принимаем активное участие в городских и областным мероприятиях, проводим патриотическую работу с подрастающим поколением — уроки мужества, вместе посещаем обелиски», — рассказала Римма Золотарёва.

Законопроект предлагает установить для «детей войны» право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания и ряд других. Всем «детям войны» будет выдаваться удостоверение, подтверждающее этот статус. При этом, отметил Игорь Руденя, в дальнейшем планируется расширить документ дополнительными льготами. Законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное собрание региона, закон планируется принять до 9 мая 2019 года.

В общей сложности после принятия закона меры поддержки коснутся 95 тыс. 345 жителей Тверской области. Большинство из них получает социальную помощь — предоставляются региональные льготы на проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. С 2018 года детям погибших участников Великой Отечественной войны из областного бюджета компенсируются расходы на оплату стоимости проезда к месту гибели на проезд к месту гибели или захоронения родителей.