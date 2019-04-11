Обнинск, Калужская область, 11 апреля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о жестоком обращении с ребёнком. Как сообщила 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, на скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница Обнинска, которая избила собственную дочь.

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Следствием установлено, что в октябре 2018 года подсудимая нанесла более 15 ударов битой по голове, телу и конечностям своей несовершеннолетней дочери, которая в тот момент спала. Кроме того, подозреваемая высказывала угрозу убийством.

Уголовное дело рассматривалось в Обнинском городском суде Калужской области. С учётом личности подсудимой, а также обстоятельств совершения ею преступлений служители Фемиды назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в городе Юхнове Калужской области к 320 часам обязательных работ была приговорена 22-летняя уроженка Киргизии. Молодая мать не досмотрела за ребёнком: он самостоятельно достал пузырёк с таблетками и выпил их. В результате несовершеннолетний получил сильное химическое отравление.