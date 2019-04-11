Кру, Великобритания, 11 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Британская компания Bentley разместила изображения нового седана Flying Spur W12 S на своем официальном сайте.

Motor Flying Spur W12 S

Похоже, новый Flying Spur имеет те же пропорции, что и у его предшественника Continental GT.

Покупатель сможет заказать машину с любым цветом кузова.

«Для кузова авто доступно более 100 заводских цветов расширенного диапазона. Кроме того, абсолютно любой цвет можно подобрать по образцу покупателя», — говорится в сообщении.

Салон машины выполнен в спортивном стиле. Для этого модельерами компании было разработано уникальное цветовое решение. Особую атмосферу автомобилю придает контрастная строчка на рулевом колесе и на вставках сидений.

Построена новая Bentley Flying Spur на модульной платформе MSB от Porsche Panamera и Continental GT. Силовая установка авто будет состоять из 6,0-литрового двигателя W12 мощностью 635 л. с. и агрегата 4.0 V8 мощностью 550 л. с. Кроме того, в семействе появится подключаемый гибрид с силовой установкой от Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Его мощность составит 462 л. с.

Сообщается, что топовая версия нового авто будет стоить минимум 14,2 млн рублей.

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