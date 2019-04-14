Москва, 15 апреля, 2019, 01:10 — ИА Регнум. Фотографии, опубликованные уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой, по ее мнению, дают повод задуматься. Задуматься, действительно, есть над чем, ведь сама подпись омбудсмена — «Ну, держись, Школа!» — достойна внимания. Какие можно выводы сделать из того, к чему призывает присмотреться Кузнецова, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Цитата со страницы Анны Кузнецовой Вконтакте Скрин

По словам Кузнецовой, речь идет о перечне, который составили дети в процессе выяснения того, что им нравится/не нравится в школе. Судя по другим снимкам, выложенным Кузневовой, детям нравятся электронная школа и использование электронных дневников, а не нравятся «неизменная пассивная форма деятельности», «отсутствие функциональности мебели, умной среды, функционального школьного пространства, зон отдыха» и «устаревшее содержание учебной литературы». Также дети хотят «внедрения индивидуальных траекторий в процесс обучения», «замены бумажных носителей электронными, использования электронных библиотек, использования смартфонов» и «интерактивного преподавания учебных дисциплин».

Было бы очень интересно посмотреть на ребенка, который выражается таким казенным языком, еще и понимая, что именно вложено в туманные многозначительные формулировки, а еще интереснее уточнить — как получилось, что детские нежелания и желания так гармонично совпали с мнением лоббистов проекта электронной школы? Дети могут любить гаджеты, но электронная школа предполагает использование больших экранов (типа того, что на фото) в классах, а экраны (как тоже видно на фото) бликуют, в изображенное на них нужно всматриваться, напрягая зрение, и так — урок за уроком.

Москвичи, на детях которых обкатывается этот проект, уже жалуются на симптомы глазных болезней у учеников, в течение уроков плотно работающих с гаджетами. Такая работа способна поставить под удар даже изначально хорошее зрение, что уж говорить о тех, у кого она ослаблено — кстати, для таких детей нет отдельных норм и послаблений. То есть в гаджеты должны уткнуться все — а сервильные опросы тому в помощь. Так на что следует обращать внимание детскому омбудсмену, комментирующему происходящее в весьма легкомысленном тоне?

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