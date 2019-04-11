Москва, 11 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Сокращение доходов населения России продолжается не один год, но проблема всё-таки не во внешних факторах давления на экономику, с ними страна справляется. Вопрос во внутренней экономической политике, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Последние копейки

«На мой взгляд, федеральное правительство России слишком «зажало» регионы в части самостоятельности проведения инвестиционных политик», — пояснил политолог.

Не создаются в достаточном количестве новые малые и средние предприятия, рабочие места сокращаются, отсюда и падение доходов.

«Только локомотивом национальных проектов ситуацию с условиями и качеством жизни российских граждан не выправить», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии.

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