Киев, 11 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Во втором туре президентских выборов на Украине за актера Владимира Зеленского готовы проголосовать 71% респондентов среди тех, кто точно собирается прийти на участки и определился с выбором, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосуют всего 29%.

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Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 11 апреля.

«Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, 61% — за Владимира Зеленского, 24% — за Петра Порошенко. Еще 15% — не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% — за Зеленского, 29% — за Порошенко», — сказано в сообщении.

Отдельно социологи подчеркивают, что Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях и является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины, а вот на западе позиции обоих кандидатов почти равны.

Группа «Рейтинг» информирует, что опрос провели в период с 5 по 10 апреля среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что сегодня же должны быть результаты соцопросов других ведущих компаний Украины — КМИС и Центра Разумкова.

«Если не произойдет чуда, то Петро Порошенко может уже убираться на рабочем столе. Посмотрим, как сейчас на это будут реагировать элиты, особенно региональные», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского в первом туре проголосовали 30,24%, за Порошенко — 15,95%