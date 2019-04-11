Улан-Удэ, 11 апреля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Бурятия начнет поставки продуктов питания и отделочных материалов в КНДР, а туристы из Улан-Удэ смогут летать на северокорейские морские курорты. Об этом сообщил председатель торгово-промышленной палаты Бурятии Пётр Ертанов по итогам официального визита в Пхеньян.

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Как сообщили в представительстве МИД России, делегация деловых кругов Бурятии и Иркутской области посетила столицу КНДР с 2 по 6 апреля. В ходе визита обсуждались возможности развития российско-корейского торгово-экономического взаимодействия на региональном уровне в областях, незатронутых действием санкционного режима.

«Торгово-промышленная палата Республики Бурятия подписала соглашение с Торговой палатой КНДР о сотрудничестве. Мы первые из российских региональных бизнес-делегаций, кто переходит к практическим действиям», — отметил Пётр Ертанов.

В частности, стороны договорились о поставках из Бурятии продуктов питания, отделочных материалов бурятских компаний. Авиакомпания «Корёэйр», по словам главы ТПП, займётся организацией чартерных полётов для организованных групп туристов из аэропорта Улан-Удэ на морские курорты КНДР.

«Ориентировочная цена для наших туристов с прямым перелётом — 500$ за 10 дней и 9 ночей с трёхразовым питанием», — добавил он.

По его мнению, это хорошая альтернатива уже привычным туристическим направлениям в Таиланд и Вьетнам.

Делясь своими впечатлениями от поездки, председатель ТПП отметил «неимоверную чистоту» в городе.

«Ни одного окурка на улицах. Чище, чем в Южной Корее и Японии, на 1000%. Есть что посмотреть. Подлечиться. На рынке туристических услуг пока нет такого предложения. Я как будто вернулся в Советский Союз. Ностальжи-настроение. Никакой рекламы. И в то же время есть современные здания. Много можно рассказать», — отметил он, добавив, что на себе увидел, как много стереотипов в отношении КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля с визитом в Пхеньяне также побывал и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Там он, в частности, посетил институт народной безопасности страны и ознакомился с системой подготовки кадров для правоохранительных органов. Ранее эксперты предполагали, что руководство Северной Кореи готовит визит лидера Ким Чен Ына в Москву.

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