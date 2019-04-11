Москва, 11 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект, который внесет существенные изменения в порядок госзакупок в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе обсуждения правительственного законопроекта о смягчении условий госзакупок на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Как напомнил Жуков, он возглавляет рабочую группу Госдумы по усовершенствованию системы госзакупок. Так, группа уже работает над правительственной инициативой и готовит поправки в законопроект ко второму чтению. Однако на этом депутаты не планируют останавливаться.

«Но и на принятии поправок ко второму чтению рабочая группа предлагает не ограничиваться и предлагает продолжить свою работу: в осеннюю сессию подготовить и принять законопроект, который затрагивает еще целый ряд существенных норм. В силу того, что потребуется внесение изменений в большинство статей этого 250-страничного закона (о госзакупках), это потребует больше времени, но это необходимо будет сделать», — заявил Жуков.

Речь идет о серьезных изменениях правил госзакупок. В частности, об объединении плана закупок и плана-графика.

«Это два больших документа, от которых, в общем-то, плачут все заказчики сегодня. И, например, в целом возможно (стоит) сократить количество способов закупок с 11 до трех, которые используются в реальной жизни. Но над этим нам предстоит работать осенью, наша рабочая группа такие предложения представит», — отметил Жуков.