В Госдуме анонсировали переписывание закона о госзакупках
Москва, 11 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект, который внесет существенные изменения в порядок госзакупок в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе обсуждения правительственного законопроекта о смягчении условий госзакупок на пленарном заседании Госдумы.
Как напомнил Жуков, он возглавляет рабочую группу Госдумы по усовершенствованию системы госзакупок. Так, группа уже работает над правительственной инициативой и готовит поправки в законопроект ко второму чтению. Однако на этом депутаты не планируют останавливаться.
«Но и на принятии поправок ко второму чтению рабочая группа предлагает не ограничиваться и предлагает продолжить свою работу: в осеннюю сессию подготовить и принять законопроект, который затрагивает еще целый ряд существенных норм. В силу того, что потребуется внесение изменений в большинство статей этого 250-страничного закона (о госзакупках), это потребует больше времени, но это необходимо будет сделать», — заявил Жуков.
Речь идет о серьезных изменениях правил госзакупок. В частности, об объединении плана закупок и плана-графика.
«Это два больших документа, от которых, в общем-то, плачут все заказчики сегодня. И, например, в целом возможно (стоит) сократить количество способов закупок с 11 до трех, которые используются в реальной жизни. Но над этим нам предстоит работать осенью, наша рабочая группа такие предложения представит», — отметил Жуков.