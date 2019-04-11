Чебоксары, 11 апреля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии на заседании регионального правительства был принят к сведению отчёт министерства финансов Чувашии за 2018 год. В ходе обсуждения был поднят вопрос о завершении работы по централизации бухгалтерских служб органов власти, на что глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал не «сопротивляться» и не «подходить протестно к этим мероприятиям». Также он высказал мнение, говоря о дополнительной федеральной поддержке, что «отдельные регионы проблему создают, и им средства выделяют», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

По данным министерства финансов Чувашии, в 2018 году в консолидированный бюджет Чувашии поступило 57 790,5 млн рублей, в том числе собственные доходы составили 37 876,9 млн рублей, что соответственно на 12,2% и 9,8% выше аналогичного прошлогоднего уровня. Объём безвозмездных поступлений вырос на 14% — до 19 254,9 млн рублей. Израсходовано 55 807,7 млн рублей (рост на 7,3%), бюджет исполнен с профицитом в 1 982,8 млн рублей при плановом дефиците в сумме 1 573,1 млн рублей. В минфине отмечают, что по темпу роста расходов бюджета Чувашия среди регионов ПФО занимает 5 место.

Государственный долг республики на 1 января 2019 года составил 12 909,6 млн рублей (43,4% к объему доходов республиканского бюджета без учёта безвозмездных поступлений), что на 1211,2 млн рублей ниже показателей на 1 января 2018 года. По размеру госдолга в расчёте на одного жителя Чувашия вошла «в тройку лидеров по ПФО, имеющих наименьшую долговую нагрузку».

«За 2018 год объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики составил «исторический» минимум — 31,7 млн рублей. По итогам 2018 года по расходам на обслуживание долговых обязательств в расчете на численность жителей республика занимает второе место в ПФО», — отметила глава минфина Чувашии Светлана Енилина.

По её словам, это достигнуто, «в том числе за счет повышения операционной эффективности использования бюджетных средств и качественного управления ликвидностью единого казначейского счета». За счёт организации «кэш-менеджмента» обеспечено увеличение ежедневного остатка на едином счете в среднем на 820 млн рублей. Расчётная экономия с учётом средней банковской ставки оценена в 70 млн рублей. Повышение качества управления общественными финансами осуществлялось также за счет совершенствования бухгалтерского учета и отчетности, продолжена реализация проекта по централизации бухгалтерий, говорят в минфине.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался, когда будет завершена работа по «централизации бухгалтерских служб наших главных распорядителей бюджетных средств».

"Сначала акцентировали внимание на муниципальных учреждениях, сегодня —достигли почти 100-процентной централизации. С прошлого года мы активно начали эту работу с нашими главными распорядителями, на республиканском уровне. И наша задача — в 2019—2020 в полном объёме перейти на централизованную бухгалтерию.

Сложность связана с созданием самой платформы, защиты информации. Эти технические моменты немножко нас сдвигают, поэтому 2020 год мы для себя определили, четвёртый квартал», — сообщила Светлана Енилина.

«Обращаю внимание главных распорядителей средств. Здесь министерство финансов оказывает вам содействие, здесь нельзя сопротивляться, подходить протестно к этим мероприятиям. По-другому говоря, меньше начальников — больше своевременного движения бюджетных финансовых средств, которые в законе предписаны», — предупредил Игнатьев.

Особое внимание было уделено вопросам снижения государственного долга и федеральной поддержки.

«Касаясь государственного долга, в субботу (6 апреля, на форуме «Национальные проекты — этап «реализация», — прим. ИА REGNUM) тоже обсуждали эти вопросы. В отдельных случаях отдельные регионы проблему создают, и им средства дополнительные выделяют. Я Антону Германовичу (вероятно, министру финансов России Антону Силуанову, — прим. ИА REGNUM) то же говорю. Вы правильно всё говорите, а у вас, говорит, всё хорошо, а надо всегда проблему создавать. Вот в Забайкалье за счёт резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительно средства выделили сейчас на выплату даже работникам бюджетной сферы, потому что бюджет не сбалансирован. Конечно, это ведёт к определённым таким мыслям, с одной стороны. Но с другой стороны, мы ответственно и честно управляли общественными финансами и будем управлять. Почему? Потому что это налоги налогоплательщиков. Мы только трансформаторы, обеспечители этих мероприятий», — сказал Михаил Игнатьев.