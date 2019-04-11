Лондон, 11 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Длительность срока, дополнительно предоставленного Великобритании, как и формулировки, использованные главой Европейского совета, наводят на мысли о том, что никакого Brexit так в итоге и не случится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 апреля, комментируя сообщения о договоренностях между Лондоном и ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что ЕС и Великобритания договорились о «гибком продлении» до 31 октября и что у Великобритании таким образом появится «шесть дополнительных месяцев на поиск лучшего возможного решения». Словосочетание «выход из ЕС» Туск не использовал.

«Отнесение даты выхода Великобритании из Европейского союза на столь дальний срок — 31 октября — наводит на мысль о том, что этот выход может вообще не состояться.

Говорят, что теперь у Лондона «есть полгода», но, на самом деле, этих шести месяцев у Лондона нет. В конце мая пройдут очередные выборы в Европейский парламент. Если до них имеющееся соглашение о выходе не будет ратифицировано, то выборы англичанам придётся проводить. Иначе Великобритании придётся покинуть ЕС до 1 июня.

В свою очередь, проведение выборов в ЕП станет ещё одним шагом в направлении отмены результатов референдума 2016 года. Надо сказать, что председатель Европейского совета Дональд Туск применяет в своих оценках весьма обтекаемую формулировку: Великобритания, говорит он, имеет шесть дополнительных месяцев «на поиски лучшего возможного решения».

Не будет этого решения к 31 октября, там и до собственных британских парламентских выборов недалеко, а на них, скорее всего, победят лейбористы, среди которых преобладают если не сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС, то точно сторонники проведения повторного референдума по данному вопросу.

Итак, европейцам, на мой взгляд, удалось если не остановить выход Великобритании из ЕС, то провести её серьёзную порку в назидание другим потенциальным желающим распрощаться с союзом. А чего добилась Великобритания?

Посмотрим, что по возвращении с континента скажет Тереза Мэй в парламенте и как он на это отреагирует», — отметил Михаил Демурин.