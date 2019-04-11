Сеул, 11 апреля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Kia представит кроссовер Habaniro на автосалоне в Нью-Йорке. Об этом говорится в пресс-релизе автосалона.

Carscoops Kia Habaniro

Habaniro — это уникальный стильный кроссовер. На передней части автомобиля выделяется большая защитная пластина с темно-серебристой облицовкой, которая проходит по бокам автомобиля в форме буквы Z.

Уникальные особенности стиля на этом не заканчиваются, так как у нового кроссовера отсутствует характерная радиаторная решетка Kia. Она была заменена на вышеупомянутую защитную пластину со светодиодной полосой. Хотя передняя часть модели немного громоздкая, остальная часть отличается обтекаемым дизайном.

Кроссовер получил скрытые дверные ручки, а также специальные камеры вместо традиционных зеркал заднего вида.

Отмечается, что модель называется Habaniro вместо Habanero. Это говорит о том, что Kia связывает кроссовер с семейством Niro, которое имеет в своей линейке гибридные, мягкие гибридные и полностью электрические варианты.

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