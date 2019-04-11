Киев, 11 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Сразу после второго тура президентских выборов на Украине — независимо от того, кто одержит победу — начнутся интенсивные торги за ключевые должности, в частности, в силовом блоке.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

Об этом сообщает депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вариант, что Петр Порошенко в случае своей победы оставит Юрия Луценко на должности генпрокурора, а Владимир Зеленский в случае своей победы согласится работать с действующей командой, депутат называет «экзотическим».

"На данный момент ни у Петра Порошенко, ни у Владимира Зеленского контролируемого большинства для таких (пере)назначений нет. Возникает вопрос, может ли новый президент распустить парламент? Теоретически — да. На практике, учитывая сроки, думаю, нереально», — заявляет дальше Найем, напоминая, что уже осенью этого года на Украине и так должны пройти парламентские выборы.

«Согласно статье 90 Конституции, Верховная рада не может быть распущена в последние шесть месяцев срока полномочий. Официально срок полномочий нынешнего состава парламента отсчитывается от даты принятия присяги — 27 ноября 2014 года. Полгода до этой даты — 27 мая. Инаугурация новоизбранного президента может состояться не ранее 3 мая. Таким образом, теоретически, если инаугурация состоится в самые ранние сроки, у президента есть 23 дня для принятия решения о роспуске Рады», — анализирует он.

«Очевидно, что сразу после выборов начнутся торги, фракции выдвинут свои требования, и ключевые президентские назначения окажутся под угрозой или будут заблокированы. Долго уговаривать смысла тоже не будет — очередные парламентские выборы должны состояться всего через несколько месяцев», — делает вывод Найем.

Между тем украинское издание «Лига» напоминает, что Владимир Зеленский и его команда обещали озвучить кандидатуры глав минобороны, МИД, СБУ и ГПУ до 19 апреля. В штабе кандидата заявили, что переговоры проведены, но называть фамилии не хотят, чтобы не было лишних проблем у кандидатов.

Издание отмечает, что неофициально собеседники в окружении Зеленского называют такие имена: МИД — экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ — экс-прокурор США Марта Борщ либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ — Игорь Смешко (силовик эпохи Кучмы — Ющенко, кандидат в президенты Украины, в первом туре набрал 6,04% (1 141 332 голоса), заняв 6-е место).

ИА REGNUM напоминает, что действующий президент Украины Пётр Порошенко еще не объявлял, изменится ли кадровая политика в отношении силового блока в случае его победы во втором туре президентских выборов 21 апреля.

У Зеленского не раз заявляли, что кандидат поддерживает «радикальный подход» к перезапуску всех правоохранительных органов на Украине.