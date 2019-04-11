Сеул, 11 апреля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 11 апреля прибыл в США с официальным визитом. Главной целью его поездки является продвижение диалога США-КНДР, сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Ожидается, что Мун Чжэ Ин пригласит президента США Дональда Трампа посетить Сеул в мае, а 27 апреля может состоятся межкорейский саммит по случаю годовщины первой встречи на высшем уровне в 2018 году. Таким образом, Мун Чжэ Ин рассчитывает выполнить роль посредника и придать новый импульс диалогу США и Северной Кореи, а также убедить Дональда Трампа изменить свой подход к денуклеаризации КНДР и заключить поэтапный договор, а не настаивать на полной денуклеаризации КНДР без каких бы то ни было уступок.

Наконец, Мун Чжэ Ин будет стремиться организовать третий саммит, чтобы главы США и КНДР могли лично обсудить дальнейшие действия. В настоящее время мирный и переговорный процессы фактически заморожены после неудачного саммита в Ханое, который состоялся 27−28 февраля.