Москва, 11 апреля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Один день отсутствия интернета повлечет потери в 20 млрд рублей для российской экономики, на реализацию закона о Рунете планируется потратить порядка 30 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») со ссылкой на исследование независимой социологической компании.

Погасший экран

«Независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери, которые понесет наша экономика от того, что один день интернет работать не будет… Оценивает потери российской экономики от отсутствия работы качественного интернета в России в течение одних суток в 20 млрд рублей», — сообщил Левин.

Цифра несопоставима с оценкой затрат на реализацию закона об устойчивости российского сегмента интернета.

«А сегодня те средства, которые закладываются, идет порядка 20−30 млрд всего — на обеспечение стабильной работы. Можно ли сравнивать эти цифры с точки рения тех рисков, которые несет цифровая экономика?» — задает он вопрос.

Госдума во втором чтении приняла законопроект об устойчивой работе интернета. В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) сослался на данные СМИ, согласно которым реализация закона потребует порядка 60 млрд рублей.