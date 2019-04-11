Астана, 11 апреля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Казахстане по итогам первого квартала 2019 год составил 103,2%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

В республике отмечается рост добычи сырой нефти, природного газа и металлических руд. Кроме того, возрос объем продуктов питания, нефтепереработки, продуктов химической промышленности и машиностроения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 3,8%. За отчетный период уровень годовой инфляции сократился на 4,8%, а инвестиции в основной капитал выросли на 7%.

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