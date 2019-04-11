Москва, 11 апреля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Радостные возгласы, вызванные тем, что постпред России при ООН Василий Небензя «не позволил ограничить» свое выступление в Совете Безопасности, неуместны, потому что России нужно продвигать в ООН совсем другой свой образ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 апреля, комментируя сообщения о конфликте между представителями России и Германии на заседании Совбеза.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Василий Небензя

Как сообщалось ранее, Небензя не позволил представителю Германии в ООН ограничить свое выступление в Совете Безопасности. Постпред Германии, председательствующей сейчас в Совбезе, перевернул песочные часы после начала выступления Небензи, постпред России в ответ сказал, что тот может поворачивать часы, «сколько ему заблагорассудится».

«Радостные возгласы большинства российских СМИ по поводу того, как постпред России при ООН Василий Небензя «не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН», — это вредное раскручивания общественных эмоций вокруг пустышки. «Россия возьмет столько (времени), сколько ей нужно!» — разве такой образ нашей страны нам сейчас надо продвигать в ООН? Или Небензя американцев спародировать хотел? Думаю, однако, что это не так.

Председательствующий в Совете Безопасности немец предложил определённый регламент. Все страны ориентируются на него, но на деле мало кто ему следует в точности. Постпред Германии, переворачивая часы (он даже ничего не сказал), об установленном регламенте напомнил. Ну и что?

Главная наша установка в ООН сегодня, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы возвращать в эту международную организацию закреплённый в её Уставе, но утерянный в 1990-е годы, принцип суверенного равенства государств. США настойчиво этот принцип разрушают. В этих обстоятельствах действовать по принципу «что позволено Юпитеру, не позволено быку» — это работать себе во вред. Или мы хотим, чтобы, когда председательствовать в СБ будет наша страна, никто бы установленному регламенту не следовал?» — отметил Михаил Демурин.