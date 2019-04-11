Москва, 11 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение устойчивости и надежности российского интернета, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля. Третье чтение намечено на 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Инициатива доработана ко второму чтению. Так, на государственные органы, органы местного самоуправления, ГУПы и МУПы, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия при помощи шифрования.

На Роскомнадзор возлагаются функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ в интернете.

Также прописывается создание национальной системы доменных имен. Координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, осуществляет НКО, одним из учредителей которой является Российская Федерация и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.

Устанавливается процедура обеспечения операторов связи техническими средствами противодействия угрозам устойчивости интернета, прописывается, что их бесплатно предоставит Роскомнадзор, который также устанавливает технические условия установки технических средств, а также требования к сетям связи при их использовании.

Операторы, установившие спецсредства, освобождаются от обязанности ограничивать доступ к распространяемой запрещенной информации. Ограничение доступа будет осуществлять Роскомнадзор.

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования в утвержденном правительством РФ порядке. Вводится возможность проведения учений.

Парламентарии также установили срок вступления силу закона — с 1 ноября 2019 года. Исключение делается для ряда норм. Положения, касающиеся криптографической защиты информации, и нормы о национальной системе доменных имен вступают в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект «подорожал до 60 млрд рублей», отметили в Госдуме.