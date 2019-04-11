Законопроект о Рунете прошел II чтение Госдумы
Москва, 11 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение устойчивости и надежности российского интернета, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля. Третье чтение намечено на 16 апреля.
Инициатива доработана ко второму чтению. Так, на государственные органы, органы местного самоуправления, ГУПы и МУПы, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия при помощи шифрования.
На Роскомнадзор возлагаются функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ в интернете.
Также прописывается создание национальной системы доменных имен. Координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, осуществляет НКО, одним из учредителей которой является Российская Федерация и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.
Устанавливается процедура обеспечения операторов связи техническими средствами противодействия угрозам устойчивости интернета, прописывается, что их бесплатно предоставит Роскомнадзор, который также устанавливает технические условия установки технических средств, а также требования к сетям связи при их использовании.
Операторы, установившие спецсредства, освобождаются от обязанности ограничивать доступ к распространяемой запрещенной информации. Ограничение доступа будет осуществлять Роскомнадзор.
Предусматривается, что в случаях возникновения угроз Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования в утвержденном правительством РФ порядке. Вводится возможность проведения учений.
Парламентарии также установили срок вступления силу закона — с 1 ноября 2019 года. Исключение делается для ряда норм. Положения, касающиеся криптографической защиты информации, и нормы о национальной системе доменных имен вступают в силу с 1 января 2021 года.
Законопроект «подорожал до 60 млрд рублей», отметили в Госдуме.