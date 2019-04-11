Ереван, 11 апреля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В последние дни в армянском информационном поле появляются публикации, которые преследуют одну задачу — создать искусственную напряженность в армяно-российских отношениях․ Об этом заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, комментируя статьи, в которых ему приписываются «заявления о связи событий 27 октября 1999 года с российской стороной».

Photolure Андраник Кочарян

«Это ложная информация, не имеющая никакой связи с действительностью. Я никогда не говорил, что связываю события 27 октября с Россией или с президентом РФ. Я бы даже не отреагировал, если бы не понял, что подобной ложью поставлена задача вызвать искусственную напряженность в армяно-российских стратегических отношениях», — отметил Кочарян в интервью 24news.am.

По мнению депутата, он четко знает, «откуда и по чьему заказу подобные слухи распространяются на информационном поле».

«Эта статья, которую уже взяли азербайджанские СМИ, преследует далеко идущие цели. Но не удастся, кто-кто, но я с начала 90-х годов являюсь убежденным сторонником армяно-российских стратегических, крепких и доверительных отношений. Что касается дела 27 октября, то, если возникнут новые обстоятельства, должно быть однозначно проведено новое следствие. Вот это я говорил. А остальное из поля лжи и заказа», — добавил он.

27 октября 1999 года в здании парламента Армении произошел теракт, когда вооруженная преступная группа во главе с Наири Унаняном ворвалась в зал заседаний парламента, захватила заложников, а затем открыла стрельбу. Жертвами теракта стали спикер парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, вице-спикеры парламента Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Микаэл Котанян и Генрих Абрамян, министр Леонард Петросян. Еще восемь человек были ранены.