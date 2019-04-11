Ярославль, 11 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В школах и детских садах Ярославля пройдут собрания, на которых родителям расскажут о новой системе записи в секции и кружки. Об этом сообщает сайт ярославского отделения партии «Единая Россия».

Yaroslavl.er.ru Заседание экспертного совета

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году в Ярославле будут введены сертификаты на получение дополнительного образования. Ранее родители могли записывать своих детей в кружки и секции без каких-либо ограничений. Вопрос обсудили на заседании экспертного совета при комитете Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

«Сейчас начинается активный этап проведения собраний в школах, детских садах, для того чтобы объяснить родителям, как нужно зарегистрироваться на специальном сайте, получить персональный номер для получения доступа в личный кабинет и сертификата, который в перспективе даст возможность родителям оплачивать кружки за счет бюджетных средств. Для этого мы должны понять, сколько детей у нас будет заниматься в кружках и сколько это будет стоить для бюджета, — сказала депутат Ярославской областной думы, председатель комитета Ольга Хитрова. — Мы просим родителей серьезно к этому отнестись, потому что с 1 сентября они смогут выбирать секции и кружки, которые будут в перспективе оплачиваться сертификатом».

Сертификат оформляется родителями единожды, он действует до достижения ребёнком 18 лет. Ярославская область второй год участвует в этом проекте, персонифицированная система финансирования дополнительного образования опробована в десяти муниципальных районах.