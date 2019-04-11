Калуга, 11 апреля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Весной 2019 года на службу в армию отправятся 1,1 тыс. жителей Калужской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на встрече с журналистами рассказал военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.

Gtrk-kaluga.ru Призывники

Первая партия призывников из Калужской области отправится на службу 22 апреля. В основном, калужане будут проходить армейскую службу на территории Центрального федерального округа, но тех, у которых сложное семейное положение, направят в войсковые части поближе к дому. Также в военкомате уже определились с 10 калужскими призывниками, которым будет доверено служить в Москве, в Президентском полку.

В этом призыве из Калужской области на альтернативную гражданскую службу будут направлены три человека, которые будут проходить её в интернате для престарелых и инвалидов и на объектах Почты России.

По мнению военных медиков, в последнее время заметно улучшилось здоровье призывником. К примеру, годность к военной службе по Калужской области по итогам 2018 года составила 73,3%. На 30% меньше в Калужской области стало «уклонистов». Пока, по информации военкома, 16 человек ещё не прибыло по повестке, чтобы встать на воинский учёт.

У призывной кампании 2019 года появились свои нововведения: отменён возрастной ценз и теперь мужчины старше 27 лет, которые ранее не служили в армии, могут по желанию отправиться на службу.