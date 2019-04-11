Абакан, 11 апреля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Хакасии 10 апреля горел лес неподалёку от посёлка Туим. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 апреля, в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Уточняется, что работники лесного хозяйства оперативно ликвидировали возгорание в Туимском лесничестве. От огня пострадало три гектара лесного фонда и 12 гектаров непокрытых лесом земель. Тушение осложнял сильный восточный ветер. Также на ситуацию влияло то, что очаг возник на крутом склоне.

Причиной пожара в министерстве назвали пал травы на лесном косогоре, предположительно устроенный пастухами. Виновников, которым грозит уголовная ответственность за поджог, ищут правоохранительные органы.

Между тем специалисты подчёркивают, что польза от сжигания прошлогодней травы — это заблуждение.

«Пал травы губителен. Огонь убивает всё живое, нарушает экобаланс», — отметил и. о. руководителя департамента лесного хозяйства минприроды Хакасии Андрей Гринюк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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По данным минприроды, в регионе с начала пожароопасного сезона произошло пять лесных пожаров. Пройденная огнём площадь — порядка 44 гектаров.