Москва, 11 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий наказание за неуважение чиновниками народа, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Согласно поправкам в КоАП, оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц, не замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

А распространение «неуважительных» заявлений от их имени предлагают карать штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении», — возмущены в КПРФ.

Повышенные штрафы предусмотрены для тех, кто оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ. Максимальный штраф — 300 тыс. рублей.