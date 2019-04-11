Пало-Альто, США, 11 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Исполнительный директор американской компании Tesla Илон Маск представит самый скоростной электрический автодом Tesla Roamer, сообщается на сайте Autoua.net.

Autonews Tesla Roamer

Автор проекта электрического «дома на колесах» — путешественник Трэвис Рабенберг. Основой для машины послужит Model S P90D. В задней части машины будет поднимающаяся крыша с солнечной батареей, под которой разместится жилое помещение с кроватью, раковиной, туалетом и емкостью для воды.

По проекту Рабенберга солнечная энергия способна обеспечить 1 кВт электроэнергии на нужды автодома. Новый электрический автомобиль будет оснащен силовой установкой максимальной мощностью до 691 л. с. Но изюминкой электрокара станет его скорость — 240 км/ч.

Если инженерам Маска удастся достичь этого параметра, то Tesla Roamer станет самым быстрым автодомом, а также сможет установить новый мировой рекорд Книги Гиннеса.

Сообщается, что Tesla Roamer представят совсем скоро на специальном мероприятии в Мичигане, посвященном электромобилям.

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