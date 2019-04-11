Калуга, 11 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних за минувшую неделю посетили по месту жительства более 800 подростков, состоящих на профилактическом учете, проверили 187 учреждений торговли и более 700 мест пребывания молодежи. Об этом 11 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф С родителями «трудных» подростков побеседовал священник

По данным ведомства, полицейскими пресечено 77 административных правонарушений со стороны несовершеннолетних, в том числе 15 фактов распития алкогольной продукции, 12 появлений в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 34 факта употребления алкогольной продукции подростками, не достигшими 16 лет. Пресечено 22 факта нарушения «комендантского часа».

Активно велась работа по выявлению иных правонарушений, влияющих на состояние детской безнадзорности и подростковой преступности. Так, задокументировано 110 правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родителями (законными представителями) обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Было выявлено 17 взрослых, вовлекших несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, три — в употребление табака, а также семь работников торговли, осуществивших продажу подросткам алкогольной продукции, и два — продажу табачной продукции. На профилактический учет подразделений по делам несовершеннолетних были поставлены 45 подростков и 33 неблагополучных родителя.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, в том числе 101 особо тяжкое и тяжкое преступление. К уголовной ответственности в 2018 году привлечены 295 несовершеннолетних, при этом 51 из них совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.