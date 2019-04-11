Воронеж, 11 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. 1,4% составил уровень инфляции в Воронежской области в январе-марте 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата 11 апреля. Для сравнения — в первом квартале 2018 года уровень инфляции составил 0,8%. В марте цены в регионе выросли на 0,2%, что, по данным специалистов Воронежстата, соответствует уровню марта 2018 года.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1908

Цены на продовольственные товары в регионе с начала года выросли на 1,4%, год назад рост цен на эту группу товаров составил столько же. Среди рекордсменов по росту цен — белокочанная капуста, которая подорожала в 1,4 раза. Также серьезно подорожали разделанная мороженая рыба, карамель, шоколадные конфеты, макаронные изделия, крупы, лук, морковь, яблоки и бананы — на 3−20%. В то же время дешевле стали стоить цитрусовые — лимоны и апельсины, подешевела свинина и мясо птицы, снизились цены на картофель и помидоры. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в марте 2019 года по области составила 3 тыс.772 рубля, с начала года рост составил 2,8%.

Непродовольственные товары в регионе также подорожали с начала года на 1,4%, тогда как в 2018 году — лишь на 0,6%. В марте цены поднялись на 0,3%: подорожало мыло, женские колготки, при этом снизились цены, правда незначительно, на сотовые телефоны. По группе медицинских товаров на 1,7−17,3% выросли цены на гепарин натрия, лоратадин, линекс, корвалол и валидол. В то же время настойка пустырника, отечественные поливитамины без минералов и йод подешевели на 2,1−4,5%. Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 1,2% (в соответствующем периоде 2018 года — на 0,1%).

В марте тарифы на услуги выросли на 0,1%: выросли цены на проезд в купейных вагонах нефирменных поездов дальнего следования, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, стоимость билетов в театры, подорожали поездки в Таиланд. А вот стоимость полета в салоне экономического класса самолета и экскурсионных поездок в Германию — снизилась.

Отметим, что уровень средней заработной платы в Воронежской области по итогам января 2019 года составила 30,4 тыс. рублей, рост за год составил 6,8%. Добавим, что ранее стало известно, что для достойной жизни воронежце хотели бы получать 61 тыс. рублей — рейтинг зарплат опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.