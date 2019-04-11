Москва, 11 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. «Хэллбой» (18+)

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Не так страшен черт, как его малюют. Особенно, если это черт ручной, выращенный, так сказать, в своем коллективе. Маленьким, беспомощным демоненком попав в руки к людям, адский принц Анунг Ун Рама получил имя Хеллбой и вот уже много лет помогает защищать мир от разного рода сверхъестественных угроз — монстр против монстров. Он даже рога регулярно подтачивает, чтобы не отрастали, в общем — успешная социализация налицо.

Но настал момент, когда для того, чтобы одолеть могущественную древнюю ведьму и предотвратить ни много ни мало конец света, Хэллбою придется вспомнить о своем происхождении и зачерпнуть силы из самого ада. Сможет ли он удержать в узде свою натуру? Ведь демон — это не только роскошные рога…

Третью часть киносерии о чертовски эффектном супергерое снял режиссер Нил Маршалл.

«Высшее общество» (18+)

Что делать с разными «лишними» людьми, отбросами человечества, преступниками, осужденными на пожизненное? Правильно, запустить к ближайшей черной дыре! Пусть изучают это опасное чудо природы на предмет полезности для землян, а если при этом погибнут, то плакать о них некому. Герои философского фантастического фильма режиссера Клер Дени — молодые парни и девушки с темным прошлым, заперты на борту звездолета. Врач — тоже преступница — ставит на них опыты по искусственному оплодотворению. Так один из астронавтов поневоле, Монте, сознательно отказавшийся от секса, также поневоле становится отцом и познает родительскую любовь. Какой вырастет его дочурка и есть ли вообще у нее будущее?

«Бизнесмены» (16+)

Фильм казахского режиссера Акана Сатаева рассказывает о судьбе троих друзей, которые в 90-е годы решили заняться новым и рискованным делом на постсоветском пространстве делом — бизнесом. В этом не знающем сантиментов жестоком мире им пришлось сильно рисковать и менять себя — не всегда к лучшему. Останется ли в их жизни что-то более ценное, чем деньги?

«Белый лебедь» (18+)

Фильм норвежского режиссера Анне Севитски рассказывает о судьбе легендарной фигуристки и кинозвезды Сони Хени, первой и единственной трехкратной олимпийской чемпионки в женском одиночном катании. Она любила и умела блистать, брала от жизни все, но ее жизнь оказалась столь же яркой, сколь и недолгой.

«Смотри мою любовь» (12+)

Герой фильма Александра Сухарева, молодой боец смешанных единоборств Александр встречает во время тренировочных сборов глухую девушку Дину, странную и утонченную. Она фотограф и фотографирует в основном руки людей, ведь руки позволяют ей общаться. Между такими разными молодыми людьми вспыхивает чувство…

«Сверхъестественное»

После ночной подростковой вечеринки на природе семнадцатилетняя Алекс внезапно обретает способность к телекинезу. Причина — в странных неземных огнях, которые окружили ее во время купания. Девушка очень напугана, боится своих способностей и не умеет их контролировать, а за ней и ее даром охотятся власти…

Фантастический триллер снял канадский режиссер Джейсон Стоун. Оригинальное название фильма — «Первый свет» (First Light), так что не стоит путать с известным сериалом.

«Нежная рука закона» (16+)

Хороший человек стремится искупать свои грехи и ошибки. Очень хороший человек берет на себя и чужие. Героиня комедии Пьера Сальвадори, офицер полиции Ивонн, после смерти мужа, тоже полицейского, узнает, что ее покойный супруг упек за решетку на целых восемь лет невиновного человека. Ивонн решает окружить бедолагу теплом и заботой…

«Домовой»

Когда-то в них всерьез верили, ставили блюдечки с молоком, просили вернуть спрятанную из озорства вещь. Наступили новые времена, но это вовсе не значит, что домашние духи куда-то делись. В обычном московском доме существует обычная квартира, в которой творятся странные вещи. Смогут ли очередные жильцы ужиться с проказливым «суседкой», который привык считать себя хозяином в доме?

Веселую сказку для детей и взрослых поставил режиссер Евгений Бедарев.

«Миа и белый лев»

Режиссер Жиль де Метр снял трогательную историю о дружбе девочки Миа и необычного белого львенка Чарли, выращенного людьми. Миа, переехав с родителями из Лондона в Южную Африку, долго тосковала на новом месте. Появление в ее жизни забавного львенка все изменило. Но львята растут быстро, а взрослые хищники могут быть опасны. Родители Миа решают продать Чарли, обзаведшегося роскошной гривой. И тогда девочка решает сбежать вместе с четвероногим другом, чтобы подарить ему свободу…