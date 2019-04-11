Магадан, 11 апреля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Магаданской области вновь встала ребром острая для региона проблема дефицита авиабилетов в центр и на юг России. На этот раз под вопросом оказалась возможность перелёта в отпуска пенсионеров региона, которым должен был приобрести билеты пенсионный фонд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Gellinger Cамолет

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Эту тему поднял на заседании правительства региона губернатор Сергей Носов, пишет ИА «Весьма».

"У нашего регионального пенсионного фонда возникла проблема — они ещё конкурсы не разыграли на покупку авиабилетов. Парадокс, — прокомментировал сложившуюся ситуацию глава Колымы. — Мне сейчас тоже начинают говорить про 44-ФЗ и так далее. Летает в Москву напрямую одна компания — все об этом знают. Но надо играть конкурс — и есть опасение, выйдет на него компания или нет. А у нас часто на конкурс компания не выходит не потому, что вроде бы не может, а потому что не хочет».

Сергей Носов имеет в виду «Аэрофлот» и её дочерние компании. Он акцентировал внимание на том, что объявлять конкурс по закупке билетов для пенсионеров в апреле уже поздно, особенно на фоне того, что дешёвые билеты на период отпусков уже раскуплены.

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«А теперь государство будет покупать эти билеты по любой цене — типа такого: «нам без разницы, деньги же не свои». Это тоже неправильно. Аналогичная ситуация с фондом соцстрахования. Тоже не разыграли конкурсы — и до сих пор не могут понять, в какие санатории будут отправлять детей-инвалидов. Я считаю, что мы упустили это вопрос. Да, это федеральные структуры, но проблемы их работы задевают жителей Магаданской области», — отметил губернатор, поручив министерству транспорта и заместителю председателя правительства Колымы решить эти проблемы и держать его в курсе.

Как сообщало ИА REGNUM, население Магаданской области остро нуждается в льготных авиабилетах, но выделенные на них из федерального бюджета деньги уже кончились. Предполагается, что на субсидирование авиакомпаниям предоставления возможности улететь с Колымы по льготной цене будет выделено ещё 5,3 млрд рублей.

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Напомним, продажа льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока была начата в декабре и закончилась уже в январе, притом что приобрести их могли только некоторые категории граждан — пенсионеры, инвалиды, молодёжь до 23 лет и многодетные родители.