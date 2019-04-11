Москва, 11 апреля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Отказ Конституционного суда (КС) рассматривать обращение депутатов Госдумы говорит о неуважении судей к парламентариям и депутатам в частности. Об этом в ходе пленарного заседания заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Ранее Конституционный суд отказался рассматривать обращение депутатов оппозиционных фракций Госдумы. Представители фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» ранее направили в Конституционный суд иск о признании неконституционности проведения в РФ пенсионной реформы. Речь идет о законе об изменении параметров пенсионного законодательства, который увеличивает пенсионный возраст граждан РФ до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

«Я свое выступление собираюсь посвятить… отсутствию должного достойного уважения Конституционного суда к Федеральному собранию РФ, законам и самой Конституции. Конституционный суд применительно к указанному обращению депутатов счел для себя допустимым не назначать дело к слушанию на заседании, в котором должны были принять участие депутаты, представители различных заинтересованных ведомств, средства массовой информации», — заявил Синельщиков.

По его словам, такое решение КС принял несмотря на то, что обращение подписали 98 депутатов, которые в Госдуме представляют интересы более, чем 10 млн избирателей. Кроме того, по данным Синельщикова, 32 подписавших — кандидаты и доктора наук, причем пятеро из них — в сфере юриспруденции.

«Шестнадцать судей Конституционного суда не сочли возможным потратить один рабочий день на проведение заседания, в котором, как мы предполагали, в отличие от предыдущих думских и иных заседаний, посвященных пенсионной реформе, предполагалось посмотреть не социальный, экономический или политический аспекты реформы, а ее правовые стороны. Ранее они должным образом никак не обсуждались», — возмутился Синельщиков.