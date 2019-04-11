Ярославль, 11 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах погиб известный ярославский рок-музыкант, лидер группы «Отражение» Анатолий Шельпанов. Об этом написали его друзья в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В начале апреля музыканта сбил поезд.

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Анатолий Шельпанов был известен в 1980-х годах как автор и исполнитель песен в группе «Отражение», игравшей в стиле хард-рок. Шельпанов писал песни на русском языке, первый среди ярославских музыкантов он превратил рок-концерты в яркие шоу.

Критики отмечали его хорошие вокальные данные. Группа не только записывала альбомы, но и снимала клипы на свои песни, которые выходили на ярославском телевидении.

Талант Анатолия Шельпанова выходил за рамки привычного представления о провинциальных рок-группах, и в итоге музыкант уехал в Москву, где не смог добиться заметных успехов. В последние годы о нем не было практически ничего известно.

«Не стало Анатолия Шельпанова, лидера ярославского рок-движения 80-х. Прожил 60 лет. Мечтал об альбомах, больших концертах, оставил после себя музыку. Скорбим», — написал на своей странице в Facebook ярославский музыкант Андрей Селевко.

Группа «Отражение» оказало влияние на ярославский рок, пример Анатолия Шельпанова вдохновил многих ярославских музыкантов. Сегодня многие записи «Отражения» оцифрованы и доступны в интернете.