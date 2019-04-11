Рим, 11 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Италии — палата депутатов 10 апреля приняла инициативу, которая призывает правительство страны признать Геноцид армян.

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Как сообщает посольство Армении в Италии, палата приняла инициативу, призывающую правительство страны признать Геноцид армян и придать вопросу международное звучание.

За инициативу проголосовали 382 человека, воздержались 43 человека. Отмечается, что против никто не проголосовал.

Парламент Италии, так же как и сотни муниципальных образований страны, ранее уже признали Геноцид армян в Османской Турции.

Около трех десятков стран мира, включая Россию, Францию, Уругвай, Швейцарию, Канаду, Аргентину, также Европейский парламент, 49 из 50 штатов США официально признали Геноцид армян.

Турция продолжает отрицать факт геноцида, утверждая, что массового убийства армян в Османской империи никогда не было, со стороны младотурок не было целенаправленной политики уничтожения армян, гибель армян была следствием гражданской войны в Османской империи, в результате которой погибло также множество турок.

Официальная Анкара уже отреагировала на признание итальянским парламентом Геноцида армян.

Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что решение парламента Италии по Геноциду армян не имеет никакой силы.

«Данное решение палаты представителей парламента Италии не имеет никакой силы, как и все попытки политизировать историю. Неприемлемо, чтобы парламент Италии становился инструментом в игре, организованной с целью привлечения голосов на сторону ксенофобской партии на выборах в Европарламент», — написал глава МИД Турции на своей странице в Twitter.