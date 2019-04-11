Москва, 11 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Инициатива ГИБДД увеличить штрафы в шесть раз только увеличит напряжение в обществе по отношению к властям, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Сотрудники ДПС

Политолог пояснил, что иногда кажется, что государственный аппарат в России — это Змей Горыныч с несколькими головами, и каждая из них не ведает, что делает другая, а главной нет.

«Предложение ГИБДД поднять в шесть раз штраф за превышение скорости только увеличит градус антиправительственных настроений в обществе.

И так пятый год подряд фиксируется падение доходов населения, а власти ещё хотят их уменьшить», — высказал твою точку зрения Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказание для любителей быстрой езды. Так, штрафы за превышение скорости на 20−40 км/ч ГИБДД предлагает поднять сразу в шесть раз.

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