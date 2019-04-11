Москва, 11 апреля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Госдуме осудили предложение ГИБДД увеличить штрафы для водителей за превышение допустимой скорости на 20−40 км/ч, а также ввести наказание за превышение скорости на 10 км/ч, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

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«Предложения носят исключительно материальный характер и не связаны с безопасностью на дорогах», — заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он указал на опасность повышения штрафов в текущей ситуации.

«Автомобилисты — это большая социальная группа, которая реактивна и которая и так возмущена и перегрета последними решениями», — напомнил парламентарий.

ГИБДД предложила повысить штрафы с 500 рублей до 3 тыс. рублей за превышение допустимой скорости на 20−40 км/ч.

«Штраф в 3 тыс. рублей — это для многих непосильный штраф. Сегодня те, кто получают на уровне МРОТ, после того, как заплатят за квартиру, в их карманах остаются на семью 3 тыс. рублей, и вы хотите их загнать под надуманный установленный знак и еще оштрафовать — это недопустимо», — заключил Нилов.