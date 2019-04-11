Якутск, 11 апреля, 2019, 10:31 — ИА Регнум. В Якутске прошёл одиночный пикет инвалида Андрея Слабоспицкого, который предложил поменять квартиру мэра города Сарданы Авксентьевой на свою. Жильё мужчины, в котором он живёт с женой и детьми, в жутком состоянии: сырость, грибок, крысы, а зимой на некоторых участках пола лежит снег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

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Как пишет ИА SakhaDay, при этом инвалид вынужден оплачивать большие суммы за квартплату. Он обращался за помощью в мэрию города, но в качестве альтернативы имеющимся условиям проживания ему была предложена комната в общежитии площадью 17 квадратных метров, её мужчина мог бы рассматривать только как временное жильё.

«Если бы мы согласились на этот вариант, то вообще могли бы остаться без жилья», — объясняет Андрей Слабоспицкий. Он считает, что аварийный дом, в котором помимо него сейчас проживает 28 семей, нужно расселять.

В мэрии Якутска, комментируя этот пикет, заявили, что мужчине уже предлагали варианты для переселения.

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«Я сама была по этому адресу, там действительно сложная обстановка, учитывая, что они проживают с детьми, — цитирует «Якутия.инфо» директора МКУ «Департамент жилищных отношений» Анну Александрову. — Для решения жилищного вопроса Окружная администрация предлагала семье два варианта для переселения из маневренного фонда — это две комнаты в каменном доме на улице Лонгинова и однокомнатную квартиру в каменном доме на улице Билибина. От обоих вариантов они отказались, мотивируя тем, что данные адреса удалены от центра города и медицинских учреждений».

В Департаменте жилищных отношений также отметили, что в 2007 году семье Андрея Слабоспицкого была предоставлена субсидия на приобретение двухкомнатной квартиры на улице Мординова, но в 2012 году эта квартира была продана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске очень остро стоит проблема ветхого жилья, в том числе срочно расселять нужно три квартала города — второй, четвёртый и семнадцатый: дома в них деревянные, они были построены в 60-х годах как временное жильё.