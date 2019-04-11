Рогозин назвал ширмой стремление США на Луну
Москва, 11 апреля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Намерение США вновь доставить человека на Луну является ширмой для различных целей, включая военные. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в опубликованном 11 апреля интервью «Комсомольской правде».
По словам Рогозина, задача высадить астронавтов на Луне является для американцев политической, хотя не совсем понятно, для чего им повторять достижение полувековой давности. Ясно то, что и прежде, и сейчас подобные космические операции — ширма «для проведения неких недекларируемых операций», отметил он.
Прямых военных интересов у США на Луне нет, хотя в условиях малой гравитации и повышенной радиации вполне возможны некие эксперименты, интересные и для военных. Космос бывает не только гражданским, добавил глава Роскосмоса.
«Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях», — сказал Рогозин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАСА Джим Брайденстайн назвал США единственной страной, способной создать коалицию для отправки на Луну экспедиций. Такова роль США «как лидера и как великой страны», заявил он.