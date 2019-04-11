Москва, 11 апреля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Намерение США вновь доставить человека на Луну является ширмой для различных целей, включая военные. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в опубликованном 11 апреля интервью «Комсомольской правде».

Цитата из к/ф «Человек на Луне». реж Дэмьен Шазелл. 2018. США Подготовка к полету на луну

По словам Рогозина, задача высадить астронавтов на Луне является для американцев политической, хотя не совсем понятно, для чего им повторять достижение полувековой давности. Ясно то, что и прежде, и сейчас подобные космические операции — ширма «для проведения неких недекларируемых операций», отметил он.

Прямых военных интересов у США на Луне нет, хотя в условиях малой гравитации и повышенной радиации вполне возможны некие эксперименты, интересные и для военных. Космос бывает не только гражданским, добавил глава Роскосмоса.

«Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях», — сказал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАСА Джим Брайденстайн назвал США единственной страной, способной создать коалицию для отправки на Луну экспедиций. Такова роль США «как лидера и как великой страны», заявил он.