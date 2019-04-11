Москва, 11 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Публикация провокационного видео избирательного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко свидетельствует о том, что он, мягко говоря, волнуется за исход выборов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шансы малы

По его словам, последние соцопросы на Украине показывают, что Порошенко с треском проигрывает во втором туре и ему необходимы экстраординарные меры для выправления ситуации.

«Поэтому одним из шагов стало нагнетание атмосферы страха в обществе. Ролик, где Зеленского сбивает фура, направлен на это», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко опубликовал видео, на котором победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Читайте также: Штаб Зеленского обвинил штаб Порошенко в публикации провокационного видео